Trump lancera sa campagne pour un second mandat depuis la Floride

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il lancerait officiellement sa campagne pour un second mandat le 18 juin, depuis la Floride.

"J'annoncerai ma candidature pour un deuxième mandat présidentiel avec la Première dame Melania et le vice-président Mike Pence (...) le 18 juin à Orlando, en Floride", a tweeté le président américain qui a participé au cours des mois écoulés à de nombreux meetings de campagne à travers les Etats-Unis.

Devant ses sympathisants, le républicain Donald Trump, élu le 8 novembre 2016 face à la démocrate Hillary Clinton, évoque régulièrement les six années qui lui restent au pouvoir, persuadé de sa victoire en 2020.

Le nom de son adversaire démocrate lors du scrutin du 3 novembre 2020 est pour l'heure la grande inconnue: 23 hommes et femmes sont candidats à l'investiture du parti et la course s'annonce très ouverte.

La Floride est un Etat traditionnellement très disputé lors de l'élection présidentielle.

Barack Obama l'avait emporté en 2012 face à Mitt Romney avec un peu moins d'1% d'écart et Donald Trump a devancé en 2016 Hillary Clinton, avec un tout petit peu plus d'1% d'écart.