Personnes âgées : 110 individus réintégrés dans leur milieu familial durant le 1er trimestre 2019

La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia a fait état, vendredi soir, de la réintégration de 110 personnes âgées dans leur milieu familial durant le premier trimestre 2019.

S'exprimant en marge d'une soirée ramadhanèsque organisée à l'occasion de la Nuit sacré du destin (Leilat El Qadr) au niveau du Centre pour personnes âgées de Dely Ibrahim, la ministre a indiqué que "les efforts des bureaux de médiation sociale et familiale ainsi que les mesures de réintégration sociale et familiale ont donné leurs fruits ces dernières années avec 110 personnes âgées parmi les pensionnaires des centres réintégrées dans leur milieu familial durant le 1er trimestre 2019".

Mme Eddalia a expliqué, dans ce sens, que 47 cas avaient été réintégrés dans leur milieu familial et 63 autres dans des familles d'accueil, des chiffres, poursuit la ministre, auxquels s'ajoutent 942 cas réintégrés depuis 2017 depuis le lancement de cette mesure.

Le nombre de pensionnaires des centres a été réduit, à la faveur des efforts déployés par le ministère de la Solidarité dans ce domaine, de "1807 pensionnaires en 2018 à 1645 en 2019", a ajouté la ministre, saluant par la même ces actions qui ont redessiner le sourire sur le visage de cette catégorie sociale.

Elle a rappelé, à ce propos, la disposition de son département à prêter assistance aux descendants prenant en charge leur parents, notamment ceux en situation sanitaire fragile ou totalement dépendants, et ce dans le cadre d'un programme national ayant pour objectif de protéger la famille algérienne et préserver ses liens et son tissu social.

Mme. Eddalia a annoncé, par ailleurs, que 10 familles résidant aux centres relevant du ministère recevront les clés de nouveaux logements lors d'une cérémonie organisée, dimanche à Dely Ibrahim en présence des autorités locales.

La ministre qui a partagé la joie des pensionnaires des centres lors de cette fête, a rappelé les actions entreprises par son département à l'effet de renforcer les relations et les liens entre les différentes catégories du secteur, citant à cet égard, l'organisation des Iftar collectifs, la distribution de vêtements de l'Aid aux enfants des familles nécessiteuses et la distinction de personnes âgées".

Ces actions se poursuivront à travers l'accompagnement des familles nécessiteuses qui bénéficieront de soutien lors de la rentrée scolaire, a fait savoir la ministre, relevant que 7000 enfants au niveau de 48 wilayas seront pris en charge cette année.