Plaintes contre les responsables de la mort de Kamel Eddine Fekhar

Des avocats du militant des droits de l'Homme, Kamel Eddine Fekhar, décédé mardi dernier, ont annoncé avoir décidé de déposer des plaintes à l'encontre des responsables de son décès.

A l'issue des funérailles de Kamel Eddine Fekhar, samedi au cimetière d'El Alia, l’avocat Said Zahi a indiqué qu’il a été décidé de déposer des plaintes à l'encontre de toutes les personnes impliquées dans la mort de ce militant des suites de la dégradation de son état de santé.

Kamel Eddine Fekhar (54 ans) est décédé, mardi, au Centre hospitalo-universitaire Frantz Fanon de Blida, après la détérioration de son état de santé des suites d’une longue grève de la faim.

Ce dernier avait été admis au pavillon carcéral de l’hôpital de Ghardaïa le 26 avril dernier, avant d’être transféré dans la nuit de lundi à mardi vers le CHU de Blida.

Me Said Zahi a indiqué qu'à la date du 16 mai dernier, il avait déposé une demande auprès du juge d'instruction pour la libération du défunt.

L'avocat Salah Debouz a de son coté qualifié la mort de Kamel Eddine Fekhar de « crime », réclamant l'inculpation des responsables de sa mort.

Une foule nombreuse avait accompagné le défunt à sa dernière demeure en présence de personnalités politiques et de juristes, parmi lesquels figuraient notamment Said Saadi, Karim Tabou, Mustapha Bouchachi, Mokrane Ait Larbi et Ali Laskri.

Le ministère de la Justice avait instruit, mercredi, ses services à diligenter « une enquête approfondie » pour déterminer les responsabilités dans la mort de Kamel Eddine Fekhar.