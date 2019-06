DGSN: un dispositif de sécurité et des mesures préventives en prévision de l’Aïd el Fitr

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis en place un dispositif de sécurité à l'occasion de Aït el Fitr au niveau de l'ensemble des wilayas du pays, prévoyant des mesures préventives nécessaires pour sécuriser cette occasion, a indiqué dimanche un communiqué de la DGSN.

Ce dispositif porte sur la mobilisation d'une formation sécuritaire sur terrain comportant des patrouilles fixes et mobiles afin de garantir la sécurité au niveau des places publiques, principalement les lieux connaissant une forte affluence des citoyens à l'image des mosquées, centres de loisir et les différents centres et marchés.

Parmi ces mesures, figurent notamment le "renforcement de la régulation de la circulation routière par des éléments de police afin de garantir davantage de fluidité au niveau des routes principales et secondaires connaissant une intense circulation routière".

Il a été procédé, dans ce cadre, au renforcement du groupement de police des transports répartis au niveau des stations de transport en vue de sécuriser le transport des citoyens notamment au niveau des stations de tramways et du métro d'Alger.

Tout en appelant les usagers de la voie publique à faire preuve de vigilance dans leurs déplacements, la DGSN a rappelé le numéro vert 15-48 mis à la disposition des citoyens. APS