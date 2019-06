Liban: des milliers d'enfants Syriens sous la menace d'un plan de démolition

Au moins 15.000 enfants de réfugiés Syriens risquent de se retrouver à la rue, au Liban, les autorités prévoyant de démolir les abris de fortune construits en dur par leurs parents, ont alerté, mardi, des ONG.

En avril, les autorités ont menacé ces jeunes réfugiés de démolir tout abri qui ne serait pas construit avec des planches de bois ou des

bâches en plastique dans la région d'Aarsal, frontalière de la Syrie en guerre.

Dans ce secteur du nord-est du Liban, plus de 5.000 structures en béton sont concernées, selon un communiqué publié par trois agences d'aide

internationale --Save the Children, World Vision et Terre des Hommes-- qui appellent le gouvernement à revenir sur sa décision.

"Pour un enfant qui se nourrit à peine, et qui souvent ne va pas à l'école, perdre son abri est extrêmement traumatisant", a déploré Piotr Sasin, de

l'ONG Terre des Hommes, basée en Suisse.

"La démolition de nombre de ces maisons pourrait entraîner la destruction de réseaux sanitaires et d'approvisionnement en eau, exposant les enfants à un

risque élevé de maladie", s'est inquiété celui-ci.

Pays de quatre millions d'habitants, le Liban accueille entre 1,5 million et deux millions de Syriens, dont un million sont inscrits comme réfugiés auprès de l'ONU.

Selon l'ONU, plus de la moitié des Syriens chassés par la guerre dans leur pays vit au Liban dans une "extrême pauvreté", dans des camps informels installés dans la vallée de la Bekaa (centre), ou bien dans des immeubles délabrés.