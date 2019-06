ITF Juniors – Roland Garros : Rihane passe au second tour du double

Youcef Rihane est qualifié pour le second tour (double) du tournoi ITF Juniors de Roland Garros (Grade A). Associé au Suédois Kevin Chahoud, le joueur de tennis algérien et son compère ont disposé de la paire française composée de Kyrian Jacquet et Lilian Marmousez, ce mardi à Paris (France).

Après une entrée en matière ratée dans le tableau du simple, où l’Algérien a été éliminé dimanche au premier tour par l’Américain Emilio Nava, Rihane s'est rattrapé dans le tableau du double et enregistre son premier succès sur la terre battue parisienne.

Le duo algéro-suédois, Rihane-Chaoud, a pris le meilleur sur le tandem français, Jacquet-Marmousez, en s’imposant sur le score de deux sets à un (4-6, 6-3, 12-10) après 1 heure et 13 minutes passée sur le court n°7.

Au second tour, programmé ce mercredi, Rihane et son coéquipier seront opposés à l’Italien Flavio Cobolli et le Suisse Dominic Stephan Stricker. Rihane connait très Cobolli pour l’avoir affronté, et battu, à deux reprises cette année, notamment, au tournoi ITF Juniors de Cap-d’Ail (France) remporté par le sociétaire du GS Pétroliers.