La BM abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 2,6% et maintient 6,2% pour la Chine

La Banque mondiale (BM) a abaissé mardi ses prévisions de croissance mondiale pour l'année 2019 jusqu'à 2,6%, en maintenant sa projection de croissance pour la Chine à 6,2%, selon son dernier rapport semestriel intitulé "Perspectives économiques mondiales" .

"L'incertitude politique accrue, qui comprend une nouvelle escalade des tensions commerciales entre de grandes économies, a été accompagnée par une décélération des investissements mondiaux et une perte de confiance", explique le rapport.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial en 2019 a été abaissée à un taux "plus faible que prévu" de 2,6%, soit 0,3% de baisse par rapport aux estimations précédentes en janvier, précise le document, ajoutant que la croissance mondiale est prévue à 2,7% en 2020.

"Les perspectives économiques mondiales, à la fois à court terme et à long terme, sont confrontées à d'importants défis", a déclaré à la presse le président de la BM, David Malpass, lors d'une téléconférence tenue mardi matin, notant que les risques à la baisse comprennent l'édification de barrières commerciales, une accumulation des dettes gouvernementales, et un ralentissement plus marqué des économies majeures.

La croissance commerciale mondiale en 2019, en particulier, a été révisée à la baisse d'un point entier de pourcentage à 2,6%, soit le taux le plus faible depuis la crise financière mondiale. Ayhan Kose, directeur du département des perspectives de la BM, a indiqué que l'actuelle prévision de 2,7% pour la croissance mondiale en 2020 pourrait se voir réduite à 1,7% si l'escalade des tensions commerciales se poursuivait.

Dans ce rapport, la BM a maintenu sa projection de croissance pour la Chine à 6,2% en 2019, citant "une décélération du commerce mondial, la stabilité des prix des biens de consommation, ainsi que la capacité des autorités à calibrer les politiques monétaires et fiscales de façon à relever les défis extérieurs et faire face aux vents contraires".