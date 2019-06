Finale CRB-JSMB : l'anarchie règne à la vente des tickets

L'anarchie a marqué jeudi au stade 20-Août-1955 (Alger) l'opération de vente des tickets de la finale de la Coupe d'Algérie de football entre le CR Belouizdad et la JSM Béjaïa, prévue samedi (17h00) au stade Tchaker de Blida, provoquant la colère des Belouizdadis.

Les supporters du CRB, qui ont afflué dès les premières heures de ce jeudi aux guichets du stade 20-Août avec l'espoir d'obtenir le sésame tant convoité, ont exprimé leur mécontentement quant aux conditions d'organisation de cette opération.

"Je suis arrivé à 3 heures du matin. L'organisation est catastrophique, les responsables de cette vente n'ont pas fait leur travail correctement", a fulminé Mohamed, rencontré par l'APS.

Malgré la longue file d'attente, les organisateurs n'ont débuté la vente des 11.000 billets réservés au CRB qu'à 9h30 au prix de 500 dinars le ticket, au grand dam des fans belouizdadis.

"J'attends depuis 1h30 du matin, l'anarchie règne depuis le début de l'opération. Il y a même des supporters qui se sont évanouis à cause de la bousculade et la chaleur. L'organisation de cette finale à Blida est une grande erreur. Ce choix est politique, ils veulent politiser le football", a pesté Adlène.

"Aâmi" Habib, la soixantaine, qui dit avoir assisté à toutes les finales du Chabab depuis 1966, a estimé pour sa part que "le choix du 20-Août pour l'opération de vente des billets réservés au CRB n'est pas adéquat. Il aurait été plus judicieux de la programmer au stade 5-Juillet".

Les supporters du CRB ont également déploré le prix du billet jugé "élevé" par rapport aux services fournis au stade Tchaker. "Nous avons difficilement acheté des billets à 500 DA, ce qui est exorbitant en comparaison avec les services fournis au stade Tchaker, où les tribunes sont exposées au soleil et en l'absence de buvettes pour nous désaltérer", a souligné un supporter.

Les 11.000 billets écoulés aux environs de midi trente, une opération de revente des tickets au marché noir a débuté à quelques encablures du 20-Août à des prix oscillant entre 1.000 et 2.000 dinars.

Malgré les difficultés et l'anarchie qui ont régné autour de cette opération, les fans rouge et blanc, venus de plusieurs wilayas, dont Blida et Médéa, pour acquérir le fameux sésame, se sont donné le mot : soutenir leur équipe jusqu'au bout afin de brandir le 8e trophée de l'histoire du club.