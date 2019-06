Arrestation de sept narcotrafiquants à Tlemcen et Oran

Sept narcotrafiquants ont été arrêtés jeudi par l’Armée nationale populaire (APN), en coordination avec la Gendarmerie nationale, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen et Oran, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté, le 06 juin 2019, lors d’opérations distinctes à Tlemcen et Oran/2ème Région militaire, sept (07) narcotrafiquants et intercepté 68 kilogrammes de kif traité, 400 comprimés psychotropes et trois (03) véhicules touristiques, tandis que des tentatives de contrebande de 6 803 litres de carburant ont été déjouées à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras/5ème RM", précise la même source.

Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Naâma, neuf (09) immigrants clandestins de différentes nationalités".