Examen du BEM : Plus de 630.000 élèves aux épreuves dimanche

Plus de 630.000 candidats passeront, dimanche, l'examen du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), à travers le territoire national, pour pouvoir accéder au cycle secondaire.

Le nombre global des candidats à cet examen dont les résultats seront annoncés le 1er juillet, s'élève à 631.395, soit une hausse de 5.25 % par rapport à l'année dernière qui a enregistré 595.865 candidats, selon les chiffres avancés par le ministère de l'Education nationale.

Les élèves qui obtiendront une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à cet examen seront automatiquement admis en première année secondaire, ainsi que ceux dont l'addition de la moyenne obtenue au BEM et de la moyenne annuelle de l'évaluation continue est égale à 10/20.

Intervenant lors d'une conférence de presse sur les préparatifs des examens scolaires nationaux (session 2019), organisée mi-avril dernier, le ministre de l'Education nationale avait affirmé que toutes les mesures avaient été prises pour assurer le bon déroulement des examens nationaux.

Parmi les mesures prises, il a cité les brouilleurs octroyés par le ministère de la Défense nationale aux annexes de l'Office national des examens et concours (ONEC) pour lutter contre la fraude durant les examens nationaux, l'interdiction de toute tentative de fuite de sujets par voie électronique, le dépôt des téléphones portables et de tout moyen de communication à l'entrée des centres d'examen et la garantie du transport des candidats habitant les zones enclavées au niveau de chaque wilaya.

L'ouverture des centres des examens est prévue à 7h30, l'entrée des candidats sera à 8h00

Selon le premier responsable du secteur, tout retardataire a le droit d'accéder au centre d'examen entre 8h00 et 8h30, avec inscription de son nom sur le registre réservé aux retardataires. Au-delà de cette heure (8h30), l'accès au centre est formellement interdit à tout candidat, pour éviter que les sujets ne soient publiés sur les réseaux sociaux.

Les mêmes dispositions sont applicables lors des épreuves de l'après-midi qui débuteront à 15H00. L'ouverture des centres d’examen aura lieu à 14H30, tout en veillant à l'inscription des noms des candidats retardataires sur le registre prévu à cet effet.

A cette occasion, M. Belabed a appelé les parents des candidats à repérer, à l'avance, les centres d'examen pour éviter les retards le jour J, mettant l'accent sur l'importance de sensibiliser les candidats aux sanctions encourues en cas de fraude.

De son côté, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé 62.714 policiers à travers le territoire national pour veiller à la sécurisation des 11.937 centres de déroulement des examens de fin d'année des trois cycles (primaire, moyen et secondaire), au titre de la session 2019.

Les éléments de la police qui seront déployés en particulier au niveau des périmètres extérieurs des centres d'examen, assureront l'escorte et la sécurisation du transport et de la distribution des sujets d'examen à travers tous les centres ainsi que l'acheminement des copies vers les centres de collecte.

De son côté, le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire spécial encadrant le déroulement des examens de fin d'année scolaire des trois paliers de l'enseignement général (primaire, moyen et secondaire), à travers un plan spécial prévoyant la mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires au bon déroulement de ces examens au niveau des 48 wilayas et la sécurisation des centres d’examen et de leurs périmètres relevant des territoires de compétence de la Gendarmerie nationale.

Le plan spécial prévoit également l'escorte et la protection de l’opération de distribution des sujets d'examens, à partir des directions d’éducation jusqu'aux centres d’examens, la garantie de la protection et de l’escorte des sujets acheminés par avion et d'autres mesures d'accompagnement.

A cet effet, la direction générale de la protection civile a mis en place un dispositif opérationnel, fort de 39.000 agents d’intervention, tous grades confondus, ainsi que la mobilisation de 2.197 ambulances et de 1.338 camions anti-incendie, pour veiller à la sécurité des élèves et des encadreurs.

Le taux de réussite à l'examen du Brevet de l'enseignement moyen (BEM) avait atteint 56,88% en 2018.