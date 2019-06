Feghouli : "L'équipe est armée de beaucoup d'ambition"

Le milieu offensif de la sélection nationale, Sofiane Feghouli, a assuré samedi que l'équipe était armée de "beaucoup d'ambition" pour réussir sa Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

"L'équipe est concentrée, on va aller au Qatar avec un moral au beau fixe et beaucoup d'énergie positive. L'objectif est surtout de s'acclimater avec le temps qui fera en Egypte", a déclaré Feghouli à la presse à l'aéroport international d'Alger Houari-Boumediene avant le départ pour le stage précompétitif de Doha.

Evoquant la CAN 2019, le joueur de Galatasaray a indiqué qu'il y "avait beaucoup d'ambition dans l'équipe nationale. Tout le monde est concentré sur son sujet pour rendre le peuple algérien heureux et fier de son équipe".

"C'est une nouvelle CAN avec un nouveau staff technique. On fera tout notre possible pour aller le plus loin possible dans ce tournoi", a-t-il conclu.

L'équipe nationale de football vient de boucler un premier stage au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) consacré à l'aspect physique. La seconde partie de préparation se déroulera à Doha avec au menu deux matchs amicaux prévus au stade d'Al-Sadd : le 11 juin face au Burundi et le 16 contre le Mali.

Au Qatar, Belmadi aura l'occasion de parfaire l'aspect technico-tactique et éventuellement dégager le Onze type, appelé à jouer les matchs de la CAN. Les Verts s'envoleront pour Le Caire le 18 juin à bord d'un avion spécial de la compagnie nationale Air Algérie.

A la CAN 2019, l’Algérie évoluera dans le groupe C avec le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie. Les Verts entreront en lice le 23 juin face au Kenya, avant de défier le Sénégal le 27 puis la Tanzanie le 1er juillet.

