Saisie de plus de 300 kg de viandes blanches impropres à la consommation à Tissemsilt

Les éléments de la police de l'urbanisme et de protection de l’environnement de Tissemsilt ont saisi plus de 300 kg de viandes blanches (poulet) impropres à la consommation, a-t-on appris samedi du bureau de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Cette quantité a été découverte à bord d’un véhicule utilitaire au centre-ville de Tissemsilt et un contrôle a établi que son propriétaire ne dispose pas de certificat vétérinaire qui confirme la validité du produit, a-t-on indiqué.

Cette marchandise a été analysée par un vétérinaire en coordination avec les services d’hygiène de la commune de Tissemsilt et une procédure juridique a été déclenchée contre son propriétaire qui a été déféré devant la justice, a-t-on ajouté.