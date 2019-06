Le Niger élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Niger a été élu vendredi par la 88e Assemblée plénière de l'ONU à New York, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour une période de deux ans, a annoncé la télévision publique nigérienne à Niamey.

Le Niger a été plébiscité, au titre de la zone Afrique, par 191 voix sur 193 des Etats membres. Il siégera ainsi pour la deuxième fois au Conseil de sécurité après un premier mandat (1980-1981).

En plus des cinq membres permanents (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie et Chine), le Conseil de sécurité comprend également dix membres non permanents élus pour une période de deux ans par l'Assemblée générale de l'ONU, en tenant compte de la représentation géographique équitable.

"Notre accession au conseil de sécurité en qualité de membre non permanent permettra de consolider ses acquis et de faire avancer les préoccupations spécifiques à l'Afrique et au reste du monde, affecté par de situations défavorables à leur épanouissement économique et social comme les conflits", souligne le ministère nigérien des Affaires étrangères dans une note.