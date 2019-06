Mercato : Brahimi rejoint le MCA, Meddahi opte pour la JSS

Belkacem Brahimi et Oussama Meddahi se sont engagés respectivement, ce dimanche, en faveur du MC Alger et de la JS Saoura. . L’ex-latéral gauche du NA Husseïn Dey et l’ancien défenseur du DRB Tadjenanet ont paraphé un contrat de deux ans chacun.

Brahimi est la seconde recrue estivale du doyen après l’engagement, lundi dernier, de son ancien camarade au NAHD, le latéral droit, Walid Allati.

Pour sa part, Meddahi emboite le pas au milieu de terrain Khalil Semahi. Premier renfort du côté de la Saoura cet été, l’ancien joueur du MO Béjaïa s’est engagé lui aussi pour deux saisons.