Belmadi : « Le Burundi est une équipe très solide qui ressemble au Kenya »

Le coach national, Djamel Bemadi, a animé ce lundi à Doha (Qatar), une conférence de presse à la veille de la première joute amicale préparatoire pour la CAN 2019 prévue ce mardi (19h00) face au Burundi.

A un peu plus de dix jours du coup d’envois la 32ᵉ édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019), dont les rencontres se dérouleront en Egypte du 21 juin au 19 juillet prochain, les Verts ont entamé depuis samedi leur second stage préparatoire pour le rendez-vous africain.

Après une première séance d’entrainement effectuée samedi soir, Belmadi a indiqué que ce premier galop s’est bien passé et que les joueurs ont bien répondu en dépit de la chaleur et du taux d’humidité élevé.

Le Burundi ressemble au Kenya

Interrogé sur le Burundi, le coach des Verts a rappelé que le choix de cette adversaire n’est pas fortuit. Selon Belmadi, le Burundi est une équipe dont le jeu ressemble à celui du Kenya, premier adversaire des Verts à la CAN 2019.

Tout en rappelant que « les Hirondelles » ont réussi à se qualifier pour la CAN sans enregistrer la moindre défaite, l’entraineur national a enchainé sur les qualités du Burundi. Pour Belmadi, l’adversaire de l’Algérie ce mardi encaisse très peu de but, car il est très solide défensivement.

Essayer de dégager une équipe

Belmadi compte énormément sur cette première joute amicale. En effet, l’ancien meneur de jeu des Verts entend bien « mettre en application tout le travail entrepris depuis le début et évaluer les résultats». Il espère également dégager une équipe type, « même si cette dernière ne va pas être celle qui va débuter le tournoi ».

Pas de retransmission des matchs

A une question relative à la diffusion télévisuelle des matchs amicaux de l’Algérie face au Burundi et au Mali, Belmadi a sous entendu que ces deux rencontres ne seront pas retransmises sur le petit écran.

Toutefois, les supporters des Fennecs présents à Doha pourront assister au premier match, programmé ce mardi (19h00) au stade Jassim Bin Hamad face au Burundi, alors que la seconde rencontre a de fortes chances de se dérouler à huis clos.

Le Kenya est une équipe qui est « très difficile à jouer »

Revenant sur le Kenya, premier adversaire de l’Algérie à la CAN, dont la confrontation aura lieu le 23 juin (21h00), le sélectionneur algérien a indiqué avoir une idée bien précise sur Les Harambee Stars. Après la collecte d’informations et le visionnage des dernières sorties, le boss du club Algérie a conclu que le Kenya est une équipe "très difficile à jouer" et qui ne prend quasiment pas de buts. Elle dispose d’un bloc défensif très compact et d’une organisation vraiment performante. Belmadi n’a d’ailleurs pas caché qu’il s’attend, plutôt, à un match serré et délicat.

« Atal est un fils de bonne famille »

Avant de conclure, Belmadi a tenu à répondre à "ceux qui tentent de déstabiliser l’équipe" et "essaient de semer la zizanie au sein de l’équipe nationale", notamment, à travers des "pseudos scandales" à l'instar de celui dont a fait l'objet le latéral droit, Youcef Atal.

« Atal est un fils de bonne famille et il ne mérite pas tout cela », s’est-il indigné. Tout en reconnaissant les qualités du Niçois, auteur d’une excellente saison, Belmadi a estimé qu’il était « pleinement satisfait de l’homme et du joueur qui adhère au groupe ».