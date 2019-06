Massacre perpétré contre des citoyens maliens : l’Algérie condamne avec "force"

L’Algérie a condamné mardi avec "force" le terrible massacre perpétré contre des citoyens maliens dans le village de Sobane-Kou, dans le Centre du Mali, tout en appelant tous les acteurs à œuvrer pour mettre "rapidement" un terme à cette escalade de violence, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'Algérie condamne "avec force le terrible massacre perpétré contre de paisibles citoyens maliens dans le village de Sobane-Kou, dans le Centre du Mali, présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa solidarité avec le peuple et le Gouvernement du Mali", précise la même source.

"L'Algérie regrette et déplore la répétition des actes de violence contre les communautés rurales paisibles et appelle tous les acteurs en présence à œuvrer pour mettre rapidement un terme à cette escalade de violence qui compromet le bon déroulement du processus de réconciliation nationale dans ce pays frère et voisin", conclut le MAE.