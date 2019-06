Meeting de Cidade Lisboa : 2e place pour l'Algérien Soufiane Bouhadda sur le 200 m

Le sprinter algérien Soufiane Bouhadda a décroché la deuxième place sur le 200 mètres du Meeting de Cidade Lisboa, disputé lundi soir au Portugal, avec un chrono de 21.22.

La course a été remportée par le Brésilien Jonathan Rodrigues, en 21.10, alors que le Portugais Carlos Manuel Sampaio Naschimento a complété le podium en 21.23.

Cette course est la troisième épreuve officielle pour Bouhadda cette saison, après le Challenge régional de Valence, disputé le 1er juin courant et dans lequel il avait occupé la 3e place sur 400 mètres, en 47.54, avant de revenir sur le 200 mètres, lors du Meeting d'Angoulême, disputé le 7 juin et dans lequel il avait réalisé un chrono de 21.48.

Deux autres algériens avaient participé au Meeting international de Cidade Lisboa, à savoir Miloud Laredj, qui a terminé à la 4ème place sur 400 mètres en 47.41, et Salim Keddar, qui a terminé en seconde position sur le 800 mètres, avec un chrono de 1:49.20.

