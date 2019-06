Inondations de Djanet et Illizi : une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien prend le départ ce mardi

Une délégation de la wilaya d’Illizi s’est déplacée ce mardi vers la ville de Djanet à la rencontre de la société civile. Une région particulièrement affectée par les dernières intempéries. L’évaluation des dégâts ayant touché le secteur de l’agriculture et les réseaux hydraulique est en cours.

La société civile est fortement mobilisée via les réseaux sociaux mais également sur le terrain et de nombreuses associations ont rejoint le Croissant Rouge Algérien pour venir en aide à la population locale. Une caravane de solidarité a pris son départ ce matin à partir d’Alger. Sept semi-remorque ont pris le départ à 10h du matin en direction de Djanet.

Le CRA avait lancé un appel à ses partenaires et 22 tonnes de dons ont été collectés en quatre jours, selon Saida Benhabylès, directrice de cette organisation humanitaire. On fait état de « 2500 couvertures neuves, des vêtements neufs, 350 colis alimentaires, ds ustensiles de cuisine et de l'eau minérale », selon Mme Behabylès qui s'est exprimée au micro de Nouhad Belkhadem de la Radio chaine 3.