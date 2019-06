CAN-2019 (préparation) : l’Algérie et le Burundi se neutralisent 1-1

La sélection algérienne de football et son homologue burundaise ont fait match nul (1-1), mi-temps (0-0) mardi soir à Doha (Qatar) en match amical de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bounedjah (68) pour l’Algérie et Fiston (73’) pour le Burundi.

Les hommes de Djamel Belmadi disputeront un second et ultime match amical face au Mali le 16 juin à Doha avant de rallier le Caire le 18 juin pour prendre part à la CAN 2019 ou ils évolueront dans le groupe C avec le Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet).

