DGSN : arrestation de 2251 personnes objets de mandats de justice

Dans un communiqué parvenu ce matin à notre rédaction, la direction générale de la sûreté nationale fait état de l’arrestation de 2251 personnes dans le cadre de son action de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

Ledit communiqué évoque à ce titre une « nouvelle approche de réduction du potentiel criminel, la traque des auteurs d’infractions à la loi, objets de mandats de justice ».

Une approche qui « s’appuie sur l’engagement permanent de l’ensemble des services de police » et qui a pour but « la diminution du taux de la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité chez le citoyen ».

Le chiffre ci-haut cité traduit des « résultats des actions entreprises dans ce cadre durant les cinq derniers mois de l’année en cours ».

Par catégories d’infraction, ce chiffre de 2251 se répartit comme suit :