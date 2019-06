Accidents de la route : 7 personnes décédées et 42 autres blessées en 24 heures

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 42 autres ont été blessées dans 09 accidents de la circulation survenus durant la période du 11 au 12 Juin 2019 à travers le territoire national, indique, mercredi dans un communiqué, un bilan de la Direction générale de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été déploré au niveau de la wilaya de M’sila avec 02 personnes décédées et 03 autres blessées, suite à une collision entre 02 véhicules légers, survenue sur la R.N N 40, commune d’Ouled Derradj, précise la même source.

En outre, les plongeurs de la Protection civile sont intervenus dans 02 cas de noyade, l'un ayant entrainé le décès d'un enfant de 12 ans survenu à la plage "Sablette" à Mostaganem, sachant que celle-ci est autorisée à la baignade (hors les horaires de surveillance du dispositif).

La 2éme victime est un jeune adulte de 17 ans qui s'est noyé dans une mare d’eau au lieudit El Kerma, commune d’El-Hadjar (Annaba), détaille le communiqué.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de 05 incendies urbains et divers au niveau des wilayas d'Alger, Boumerdès et Ain Defla, ayant occasionné des chocs à 02 personnes dans la capitale et qui ont été prises en charge par les services de la Protection civile, conclut celle-ci.