Bouira : opération de recherche pour retrouver un adolescent porté disparu depuis 18 jours

Les services de la Gendarmerie nationale ont lancé une opération de recherche pour retrouver un adolescent, âgé de 14 ans, porté disparu depuis 18 jours dans la commune d’Ath Rached (Sud de Bouira), a-t-on appris mercredi auprès de ce corps constitué.

Selon les détails fournis à l’APS par la brigade de la Gendarmerie d’Ahl Laksar, il s'agit de Zerdoudi Mouloud, un enfant issu du village Thizza relevant de la commune d’Ath Rached, qui n'a pas donné signe de vie depuis 18 jours.

Le père de l’enfant «nous a informé quelques jours après la disparition de son fils, et nous avons ouvert une enquête afin d’établir un procès verbal et lancer une recherche au profit de la famille», a indiqué la brigade de la Gendarmerie d’Ahl Laksar.

L'adolescent est sorti de son domicile familial le 24 mai dernier à destination du stade du 1er novembre de Tizi Ouzou pour suivre un match du championnat national de la JS Kabylie contre le CA Bordj Bou Arréridj (CABBA), «et depuis il n'est pas revenu à ce jour», a déclaré à l'APS son père dénommé Abdennour.

«Nous avons alerté les services de la Gendarmerie nationale pour ouvrir une enquête», a encore ajouté le père de l'enfant, affirmant avoir «exploré plusieurs pistes dans l’espoir de le retrouver, mais en vain».

Certains membres de sa famille ont avoué cependant que l'adolescent avait tenté plusieurs fois de quitter l’école pour chercher un travail. Son père a toutefois reconnu aussi qu’il le soutenait moralement et financièrement pour poursuivre ses études et pour ne plus penser à quitter la maison.