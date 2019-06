Mohamed Lakhdar Maougal à la Radio : il faut assainir la sphère économique mais aussi politique

Invité ce matin à l’émission de la Radio chaine 3, Mohamed-Lakhdar Maougal, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages et professeur émérite à l’Ecole supérieure nationale de journalisme, qualifie ce à quoi nous assistons aujourd’hui, à savoir que des hauts responsables de l’Etat soient aujourd’hui différés devant la justice, de la destruction d’un mythe, celui d’un Etat algérien.

En effet, c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que de hauts responsables de l'Etat de ce rang soient ainsi différés devant la justice, une actualité inédite et historique et qui dévoile en même temps l'ampleur de la pratique de la corruption, le népotisme et la dilapidation des deniers publics. Une pratique de pillage sans limite.