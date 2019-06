Classement Fifa : l'Algérie gagne deux places et remonte à la 68e position

La sélection nationale de football a fait un bond de deux places, pour occuper le 68e rang au classement de la fédération internationale (FIFA), selon la nouvelle édition publiée vendredi sur son site officiel.

Avec 1346 points, l'Algérie pointe à la 12e place (+1) sur le plan continental, mais reste loin derrière le Sénégal (22e), première nation continentale et l’un des adversaires des Verts à la Coupe d’Afrique des nations CAN 2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet).

Les deux autres adversaires de l’Algérie à la CAN 2019 : le Kenya et la Tanzanie occupent respectivement la 105e (+3) et la 131e place (inchangé). Le Mali, adversaire de l'Algérie dimanche en amical à Doha, occupe quant à lui 62e place (+3).

Dans le haut du classement, la Belgique reste en tête et "accroît son avance sur la France (2e, inchangé) à la faveur de ses succès face au Kazakhstan et à l’Ecosse dans les qualifications pour l’Euro 2020, le Top 20 connaît en revanche de nombreux bouleversements. Le Portugal (5e, +2) a par exemple le vent en poupe grâce à son titre en Ligue des Nations de l’UEFA, de même que les Pays-Bas (14e, +2), battus en finale », indique la Fifa dans un communiqué.

Le prochain classement mondial FIFA sera publié le jeudi 25 juillet prochain.

APS