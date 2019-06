Mondiaux 2019 - 3000 mètres steeple : Billel Tabti arrache son billet pour Doha

Billel Tabti a composté son billet pour les Championnats du monde d'athlétisme de Doha (Qatar) dans l’épreuve du 3000 mètres steeple après avoir réalisé un chrono de 8:24.52 au Meeting d'Hérouville (France), disputé jeudi.

Selon la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), l’Algérien a terminé deuxième, devancé par le Marocain Mounaime Sassioui (8:22.66).

Pour sa part, Hicham Bouchicha, second algérien engagé dans cette course, a raté la qualification en terminant à la 4e place (8:33.42). Ce dernier est loin des minima exigés par la Direction technique nationale (DTN) et fixés à 8:29.00.

Alors que le rendez-vous qatari est prévu du 28 septembre au 6 octobre prochain, trois Algériens sont qualifiés pour cette compétition. En plus de Tabti, Abdelmalik Lahoulou et Mohamed Belbachir seront également de la partie, le premier sur le 400m haies et le second sur le 800m.