Le multilatéralisme, thème du 75ème anniversaire de l’ONU en 2020

L’Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU) a annoncé vendredi que le 75ème anniversaire des Nations Unies, en 2020, sera célébré sur le thème "L’avenir que nous voulons, l’ONU qu’il nous faut: réaffirmons notre attachement au multilatéralisme".

Dans le préambule de la résolution adoptée sans vote, l’Assemblée générale se dit consciente de la nécessité de promouvoir et de renforcer le multilatéralisme et réaffirme, à cet égard, le rôle "central" que joue l’ONU.

Le thème de la 75ème session sous-tendra toutes les activités, réunions et conférences organisées par l’ONU en 2020, y compris le débat général.

Le 21 septembre 2020, à New York, se tiendra une réunion de haut niveau au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, à l’issue de laquelle sera adoptée une déclaration "concise, concrète, unificatrice et tournée vers l’avenir, qui exprimera l’attachement collectif des Etats Membres au multilatéralisme et à l’ONU et leur vision d’un avenir commun".

L’anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies, le 26 juin 2020 et la Journée des Nations Unies, le 24 octobre, seront célébrés au siège de l’ONU, à New York, par d’importantes cérémonies ouvertes aux Etats Membres, aux observateurs et aux ONG dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC.

L’Assemblée s'est félicitée de la décision du Secrétaire général de charger une personne de son Cabinet de coordonner toutes les activités organisées au sein du système des Nations Unies, à l’occasion du 75ème anniversaire de l’ONU, en suivant une approche cohérente et inclusive et une stratégie de communication et d’information à l’échelle mondiale.

Pour l’Union européenne (UE), cet anniversaire est une "occasion unique" de réaffirmer notre engagement commun au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles, avec l’ONU en son cœur.

L'UE a dit s’attendre à des commémorations qui engagent activement non seulement l’ensemble des Etats Membres, mais également un large éventail de la société civile, des jeunes et d’autres acteurs concernés tout au long de l’année.

Un engagement "ferme et actif" de la société civile et des acteurs non gouvernementaux est essentiel, indique-t-on, pour que tous les citoyens puissent contribuer à déterminer "L’avenir que nous voulons, l’ONU qu’il nous faut".