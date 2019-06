Conférence nationale de la société civile : Réunion aujourd’hui pour une plate forme-consensuelle

Pas moins de 70 associations, syndicats et organisations sont en conclave samedi, à Alger, le quatrième de la série, pour réunir les idées phares de la feuille de route à l’objet d’aller à la conférence du dialogue national avec une plate-forme commune.

Plus de 200 participants prennent part aujourd’hui part à la conférence de la société civile. La conférence penchera sur les propositions consensuelles devant contribuer à trouver des solutions de la crise politique qui secoue le pays et se présenter en front uni et s'imposer telle une force de proposition à la Conférence du dialogue national, prévue prochainement.

La synthèse des recommandations qui sanctionneront cette conférence seront connues à la fin de ce conclave d’une journée, fait savoir Ahcène Chemache de la radio chaine 3, qui rapproché des représentant d’associations professionnels, syndicats et organisations corporotistes.