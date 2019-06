Le consultant en transition énergétique, Toufek Hasni : l’absence de cohérence a compromis les projets de production d’énergie solaire

Prévu initialement pour produire une puissance de 22.000 mégawatts, l'immense projet de développement d'énergie solaire a, en raison de responsabilités qui restent encore à situer, été successivement réduit à 4.000, puis à 150 mégawatts.

Rappelant qu’à l’origine le programme de développement des énergies renouvelable prévoyait de produite 22.000 mégawatts, le consultant en transition énergétique, Toufik Hasni, signale que celui-ci s’est, pour des raisons inexpliquées, trouvé réduit à 4.000 mégawatts, ne suscitant, dit-il, aucun intérêt de la part des investisseurs étrangers.

S’exprimant, dimanche, à l’émission l’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, il rappelle que des 4.000 mégawatts, l’on est ensuite passé à 150 mégawatts réservés, cette fois, à des investisseurs Algériens. Pour lui, il s’agit clairement d’une « totale absence de stratégie et d’un manque de cohérence » dans le domaine.

Poussant plus loin, M. Hasni observe que les personnes chargées de piloter la construction de structures de production d’énergie solaire n’ont, de plus, pas eu une vision intégrée pour ce qui a trait à l’acheminement de l’électricité produite vers les lieux de son utilisation, situés dans les régions nord de l'Algérie. .

Si, selon lui, il n’y a finalement qu’une infime partie des soumissionnaires qui ont été rétenus pour réaliser le projet des 150 mégawatts, c’est explique-t-il, parce que la majorité de ceux qui au départ s'étaient montrés interessés et qui se sont finalement désistés, pensaient qu’il s’agissait d’en monter les installations et non pas de les gérer.