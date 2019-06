Baccalauréat : des chapiteaux à Raïs Hamidou pour accueillir les parents et les candidats

En Algérie, la solidarité s’intensifie avec des actions louables. Durant ces journées de baccalauréat, l'Association "Les beaux horizons" de la commune de Rais Hamidou s’y est montrée inventive.

Dès ce premier jour des épreuves du Baccalauréat, l’association, avec le concours des autorités locales, a procédé à l’installation de chapiteaux au niveau du stade communal afin d’accueillir les parents qui accompagnent leurs élèves.

Ces chapiteaux équipés offrent refuge à ces parents et particulièrement les mamans qui, contrairement aux pères pouvant se camper dans les cafés ou prendre place sur les bancs publics, n’ont pas d’endroits pour se cacher du soleil agressif.

Les organisateurs ont aménagé des espaces pour les parents où ils peuvent étancher leur soif avec de l’eau fraiche ou un jus. Plus qu’un refuge, cet espace crie des liens entre les parents et leur permet d’échanger et de se soutenir mutuellement.

Un autre chapiteau est équipé, spécialement, pour les révisions. Il est particulièrement destiné aux candidats qui résident loin des Centres d’examen.

Cette initiative unique en son genre gagnerait à être généralisée.