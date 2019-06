Le professeur Mohamed-Cherif Benmihoub la lutte contre la corruption reste tributaire d’une réforme du système de gouvernance

Au reavers des nombreuses affaires d'atteinte aux biens publics portées devant la justice, les Algériens découvrent avec effarement, l’étendue d’une corruption qu’ils devinaient, mais dont ils ignoraient les nombreuses ramifications au sein même d'institutions de l’Etat.

Pour l’analyste en économie, le professeur Mohamed-Cherif Benmihoub, pour prétendre réussir la lutte contre cette déchéance, il faudrait en passer par une révision en profondeur du « système » tel qu’il a fonctionné jusqu’alors en « réformant le système de gouvernance ».

Reçu, lundi, à l’émission l’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, celui-ci impute cette situation à la « perversion morale » des personnes impliquées, ainsi qu’à sa corrélation avec les commandes publiques en constant que « plus le budget de l’Etat est important, plus la corruption a tendance à se généraliser ».

Pour lui, la corruption a toujours existé, d'autant que le système politique a préféré avoir à faire à des « clients » et à cultiver les « compromis », en dépit, relève-t-il, d’une législation assez complète en matière de lutte contre ce phénomène.

Au fil des années, constate l’intervenant, cette situation a finie par devenir une « règle normale de fonctionnement ». Certaines personnes, dit-il, poussant jusqu’à payer pour accéder à des postes au sein d’organismes et d’institutions de l’Etat et attendant en retour une compensation financière autrement plus importante que leur « mise » de départ.

Des sommes ayant fait l’objet de détournements frauduleux, le professeur Benmihoub les estime à 30% de la dépense publique opérée au cours des 20 dernières années, soit quelque 1.000 milliards de dollars.

Il observe que la corruption s’est, au fil des ans, trouvée disséminée à tous les niveaux d’activités (collectivités, entreprises, institutions,…) particulièrement, note-t-il, là où existent des possibilités d’accès aux marchés publics, auxquels on ne peut accéder « si on ne verse pas des ‘’pots de vin ‘’».