Illizi: des indemnisations urgentes aux personnes affectées par les intempéries

Le Premier Ministre, Noureddine Bedoui, a décidé dimanche soir, lors d'un Conseil interministériel consacré aux mesures à prendre au bénéfice des personnes affectées par les récentes inondations dans la wilaya d'Illizi, d'accélerer le versement des indemnisations prévues à leur profit.

Un communiqué du premier ministère signale que la réunion à laquelle ont pris part les Ministres de l'Intérieur, des Finances, de l'Habitat et des ressources en eau ansi que ceux de la Santé, des Travaux publics et de l'Energie, a donné lieu à la présentation d'un rapport de la Commission interministérielle dépêchée sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts et s'enquérir des préoccupations des citoyens sinistrés.

Lors de la réunion à laquelle ont également pris part des représentants des secteurs de l'environnement et de la solidarité nationale et qui a été élargie au Délégué aux Grands risques et des responsables d'entreprises publiques concernées, le Premier Ministre a souligné le "suivi quotidien" et la préoccupation du Gouvernement suite aux dégâts causés par ces inondations, saluant la mobilisation de toutes les institutions de l'Etat et à leur tête l'Armée Nationale Populaire (ANP) qui sont venues en aide aux citoyens touchés ainsi que la solidarité et la cohésion exprimées par les citoyens à travers tout le pays.

Vu "le caractère urgent" de toutes les opérations proposées et soutenues par les secteurs concernés, le Premier Ministre a décidé une "prise en charge urgente" à travers l'indemnisation de tous les citoyens touchés ainsi que le remboursement des pertes occasionnées au cheptel et aux arbres fruitiers, précise le communiqué.