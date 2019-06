Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah inaugure la 52ème édition de la Foire internationale d'Alger

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a donné mardi au Palais des expositions (Pins maritimes-Alger) le coup d'envoi de la 52ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA-2019), une manifestation rehaussée par la participation de plus de 500 exposants nationaux et étrangers, issus de plus de 15 pays.

Placée sous le thème "Algérie: diversification économique et opportunités de partenariat en perspective", cette manifestation économique annuelle s'étalera jusqu'au 23 juin courant.

Les stands de la FIA-2019, occupent une superficie globale de 22.046 m2, dont 19.880 m2 seront animés par des exposants nationaux et 2.090 m2 par des étrangers.

Le nombre total des participants s'élève à 501 opérateurs, dont 361 opérateurs nationaux et 140 étrangers.

Cette nouvelle édition verra la participation de l'Allemagne, Turquie, Tunisie, Syrie, Soudan, Etats-Unis d'Amérique, Cuba, Brésil, Chine, Indonésie, Sénégal, Afrique du Sud, Ethiopie, Mali et de la France.

Les exposants individuels représentent, pour leur part, des firmes de nationalité italienne, tchèque, allemande, pakistanaise, française, tunisienne et égyptienne.

Un programme d'animation économique appelé "les après-midi de la FIA" touchant divers aspects de l'économie se déroulera en marge de cette manifestation à caractère économique, durant les journées du 19, du 20 et du 22 juin.

A cette occasion, des conférences portant sur différentes thématiques seront présentées par des experts nationaux et étrangers.

Parmi ces thématiques figurent "l'Internationalisation des Startups algériennes: challenges et objectifs", "La stratégie nationale de la promotion des exportations hors hydrocarbure et les perspectives de la Zone de libre-échange africaine ZLECAf", ainsi que d'autres thématiques en relation avec le monde économique.

L'ouverture de la FIA se fera tous les jours de 11h00 à 19h00, durant toute la durée de la manifestation, à l'exception des samedis où la fermeture sera prolongée jusqu'à 21h00.