CAN 2019 : les Verts ont quitté Doha direction le Caire

La sélection nationale de football a quitté Doha (Qatar), ce mardi après-midi, pour rallier le Caire (Egypte) afin de prendre part à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019), prévue dans la capitale égyptienne du 21 juin au 19 juillet.

A Doha, où le Onze d’Algérie a effectué son second stage de préparation, les Verts ont disputé deux matchs amicaux. Lors de la première confrontation, jouée le mardi 11 juin, les camarades de Bounedjah et leurs homologues du Burundi se sont neutralisés sur le score de un but partout (1-1). Les Verts se sont ressaisis lors du second match test remporté face au Mali (3-2), dimanche dernier.

Jouer les premiers rôles

La bande à Belmadi va débarque au pays des Pharaons avec la ferme intention de jouer les premiers rôles. D’ailleurs, le patron des Verts a été clair à ce sujet, notamment, lors du point de presse tenu à Sidi Moussa le 01 juin dernier. Pour le coach national il n’est plus question de réaliser un bon parcours « Personne ne nous interdit d’être ambitieux dans la vie. Il fallait bien changer de discours avec les joueurs, et ne pas se contenter de dire qu’il fallait réaliser un bon parcours ou gérer match par match. Nous avons l’ambition de remporter cette CAN ».

Un effectif au complet

C’est avec un effectif au complet que les Fennecs ont rallié le Caire. En effet, tout le monde a répondu présent pour la dernière séance d’entraineur qui s’est déroulée lundi en soirée. Ainsi, l’infirmerie est vide, au grand bonheur du staff technique, car même Adem Ounas qui s'est blessé à l'entraînement, mercredi dernier, a pris part à ce dernier galop avant de quitter le Qatar.

Rendez-vous dimanche prochain

Le coup d’envoi de la grande fête africaine sera donné ce vendredi. En match d’ouverture du tournoi, le Zimbabwe aura l’honneur de défier le pays organisateur dans une partie programmée à 21h00 (heure algérienne).

De leur côté, les Fennecs, qui ont hérité du groupe C, feront leur entrée en lice le dimanche 23 juin face à la Tanzanie. La rencontre aura lieu à 21h00 (heure algérienne) au stade des Forces aériennes.