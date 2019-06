Affaire Tahkout : le dossier de l'enquête préliminaire transmis au Procureur général de la Cour suprême

Le parquet général près la Cour d'Alger a transmis mardi, et en application des dispositions de l'article 573 du code de procédure pénale, au procureur général près la Cour suprême, le dossier d'enquête préliminaire instruite par la police judiciaire de la Gendarmerie nationale d'Alger, pour des faits à caractère pénal, à l'encontre de Mahieddine Tahkout et d'autres mis en cause, dans le volet relatif aux cadres et hauts fonctionnaires, indique le Parquet général de la Cour d'Alger, ce mercredi, dans un communiqué.

Il s'agit, selon la même source de :

1- Ahmed Ouyahia, en sa qualité d'ex-Premier ministre,

2- Abdelkader Benmessaoud, en sa qualité de ministre du Tourisme en exercice et ex-wali de Tissemsilt,

3- Abdelghani Zaalane, en sa qualité d'ex-ministre des Travaux publics et des Transports,

4- Youcef Yousfi, en sa qualité d'ex-ministre de l'Industrie et des Mines,

5- Abdelkader Zoukh, en sa qualité d'ex-wali d'Alger,

6- Sif El Islam Louh, en sa qualité de wali de Saida en exercice,

7- Djeloul Boukerbila, en sa qualité d'ex-wali de Saida,

8- Abdellah Benmansour, en sa qualité d'ex-wali d'El Bayadh,

9- Mohamed Djamel Khenfar, en sa qualité de wali d'El Bayadh en exercice,

10- Fouzi Benhocine, en sa qualité d'ex wali de Chlef et Skikda.

Compte tenu de leurs fonctions lors des faits reprochés, les concernés bénéficient de procédures de privilèges de juridiction consacrées par le texte de loi suscité, a conclu le communiqué.

APS