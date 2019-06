Le chef de l'Etat examine avec le Premier ministre l'organisation du dialogue politique et la relance du processus électoral

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, mercredi à Alger, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avec lequel il a examiné "les procédures à prendre concernant l'organisation du dialogue politique, et les mécanismes de relance du processus électoral", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le chef de l'Etat a reçu, mercredi 19 juin 2019, au siège de la présidence de la République, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, dans le cadre de son suivi continu de l'action du gouvernement", a précisé la même source.

Lors de cette rencontre, "le Premier ministre a présenté un exposé détaillé sur la situation socioéconomique du pays, en procédant à une évaluation globale de la situation politique, outre les procédures à prendre concernant l'organisation du dialogue politique et les conditions et mécanismes devant accompagner la relance du processus électoral".

A la fin de cette audience, "le chef de l'Etat a donné des instructions au Premier ministre et au Gouvernement, en vue de procéder au suivi quotidien des affaires des citoyens, et de garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat et des examens universitaires", a conclu le communiqué.