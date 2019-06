CAN 2019 : Ahmad Ahmad assure que « tout est prêt »

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a assuré que "tout est prêt" pour le bon déroulement de la Coupe d’Afrique des nations, ce jeudi lors d’un point de presse organisé au stade international du Caire (Egypte).

A la veille du coup d'envoi de la 32e édition de la CAN, le patron de la CAF a tenu à rassurer l’ensemble des acteurs sur la bonne organisation de la fête africaine. "Tout est prêt pour l’organisation de cette CAN grâce à Dieu et aux chefs d’Etat africains en qui j’ai une grande reconnaissance", a déclaré Ahmad Ahmad.

“Les préparatifs de la CAN sont au beau fixe. Les feux sont au vert pour une réussite totale de ce tournoi”, a-t-il ajouté.

Ahmed a assuré également que « Nous avons la garantie totale du gouvernement égyptien en matière de sécurité. »

Le premier responsable de l’instance africaine a tenu aussi à saluer « l’engagement exceptionnel du président égyptien d’organiser sur sa terre cette CAN en cinq mois. Tous les organisateurs de cette compétition se sont mis ensemble pour que cela soit une réussite. »