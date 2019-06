Quatre avions chargés d'aides humanitaires, destinées à la ville libyenne de Ghat, atterrissent à l'aéroport de Djanet

Quatre (04) avions militaires chargés d'aides humanitaires d'urgence destinées aux populations de la région de Ghat (Libye), durement touchée par les dernières intempéries, ont atterri, jeudi, à l'aéroport de Djanet (Illizi).

Octroyées par le Gouvernement algérien, les aides ont été accueillies, à l'aéroport de Djanet, par le Wali d'Illizi, Aissa Boulahia et le Wali délégué de Djanet, Kdjiba Abdallah, ainsi que des représentants d'autorités militaires et civiles et des cadres du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Il est prévu que deux autre avions chargés d'aides humanitaires atterrissent, vendredi, à l'aéroport de Djanet, avant que les cargaisons des six avions ne soient acheminées directement vers la localité de Ghat, située à 250 km de Djanet, précise le Wali d'Illizi.

Ces aides, prises en charge par le ministère de l'Intérieur, incluent 77 tonnes de 2.000 kits alimentaires, 18 tonnes d'eau minérale, des médicaments, 2.000 matelas et couvertures, deux groupes électrogènes, 16 pompes hydrauliques, des tentes ainsi que d'autres objets.

Dans une déclaration à la presse lors du déchargement des aides à l'aéroport de Djanet, le wali d'Illizi a dit que «l'Etat algérien a décidé d'envoyer des aides humanitaires d'urgence à bord de six (6) grands avions militaires, destinées à nos frères libyens dans la région de Ghat qui en ont grand besoin, en raison des inondations ayant ravagé toute la région d'Ajjer ou d'azjar», soulignant que l'envoi de ces aides intervient «en réponse à l'appel lancé, aux autorités publiques, par l'Amenokal de la région d'Ajjer-Ilizi», un appel «pris en charge par le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) et le ministre de l'intérieur».

A cette occasion, le Wali a salué les efforts de l'ANP et «sa grande contribution à l'opération d'acheminement de ces aides au profit de nos frères libyens», ce qui dénote de «la solidarité de l'Algérie avec eux».

De son côté, le directeur de la coopération au ministère de l'Intérieur, Kaili Kamel a affirmé que la caravane des aides, qui vise à alléger les souffrances des populations de Ghat en Libye, se veut «l'expression des valeurs de solidarité et d'entraide avec le peuple libyen frère».

APS