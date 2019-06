Train : reprise ce vendredi des dessertes ferroviaires entre Alger et Constantine

Les dessertes ferroviaires entre Alger et Constantine devront reprendre vendredi, et ce après la fin jeudi soir des travaux de réhabilitation de la voie et du tunnel de la sortie ouest de Bouira, a annoncé jeudi le chef du district de Bouira, Mohammed Hannat.

Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a expliqué que les dessertes avaient été suspendues depuis le 09 juin en raison des travaux de réhabilitation et de confortement de la voie ferrée au niveau du tunnel situé à la sortie ouest de Bouira.

«Les travaux portent sur la réhabilitation des rails ainsi que du drainage, l’opération tire à sa fin et les dessertes reprendront demain (vendredi) matin», a tenu à préciser M. Hannat.

Selon les détails fournis par le même responsable, le tunnel de la voie ferrée a connu récemment des fissures et des gonflements à l’intérieur causés par une poussée des terres.

Confiés à l’entreprise nationale de réalisation des ouvrages souterrains (ENROS), «les travaux sont en cours pour conforter le tunnel et corriger le gabarit afin de permettre la reprise des dessertes pour le transport de voyageurs, ainsi que pour le transport de marchandises d’ici à minuit ou 4 h du matin (vendredi)», a encore détaillé M. Hannat.

Par ailleurs, le chef du district de Bouira a annoncé que l’étude du projet de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire devant relier Ténia et Bordj Bou Arréridj (BBA) via Bouira sur une distance de 160 km, avait été finalisée. Les travaux de réalisation sont confiés à un groupement sino-turc (CRCC-OZGUN), a-t-il ajouté.

Les travaux de réalisation de ce projet seront lancés après l’expropriation et l’indemnisation des propriétaires terriens pour permettre le passage de cette ligne qui revêt une importance particulière de point de vue économique et commercial notamment.

