CAN 2019 : calendrier complet de la 32e édition

Le coup de starter de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) sera donné ce vendredi au Caire. Pour sa CAN, l’Egypte, pays organisateur, et le Zimbabwe auront l’honneur d’animer le match d’ouverture de cette joute dans une partie programmée à 21h00 (heure algérienne) au Cairo International Stadium.

Pour sa part, la sélection nationale évoluera dans le groupe C en compagnie du Kenya, du Sénégal et de la Tanzanie. la promière sortie des Verts aura lieu ce dimanche 23 juin (21h00) face au Kenya.

Voici le calendrier complet du tournoi (heure algérienne) :

Premier tour :

Groupe A (Le Caire/Stade international) :

21 juin : Egypte - Zimbabwe (21h00)

22 juin : RD Congo - Ouganda (15h30)

26 juin : Egypte - RD Congo (21h00)

26 juin : Ouganda - Zimbabwe (18h00)

30 juin : Ouganda - Egypte (20h00)

30 juin : Zimbabwe - RD Congo (20h00 au stade des Forces aériennes/Le Caire)

Groupe B (Alexandrie) :

22 juin : Nigeria - Burundi (18h00)

22 juin : Guinée - Madagascar (21h00)

26 juin : Nigeria - Guinée (15h30)

27 juin : Madagascar - Burundi (15h30)

30 juin : Madagascar - Nigeria (17h00)

30 juin : Burundi - Guinée à (17h00 au stade Al-Salam/Le Caire)

Groupe C (Le Caire/Stade des Forces aériennes) :

23 juin : Sénégal - Tanzanie (19h00/18h00)

23 juin : Algérie - Kenya (22h00/21h00)

27 juin : Sénégal - Algérie (19h00/18h00)

27 juin : Kenya - Tanzanie (22h00/21h00)

1er juillet : Kenya - Sénégal (21h00/20h00)

1er juillet : Tanzanie - Algérie à (20h00 au stade Al-Salam/Le Caire)

Groupe D (Le Caire/ Al-Salam) :

23 juin : Maroc - Namibie (15h30)

24 juin : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud (15h30)

28 juin : Maroc - Côte d'Ivoire (18h00)

28 juin : Afrique du Sud - Namibie (21h00)

1er juillet : Afrique du Sud - Maroc (17h00)

1er juillet : Namibie - Côte d'Ivoire à (17h00 au stade des Forces aériennes/Le Caire)

Groupe E (Suez) :

24 juin : Tunisie - Angola (18h00)

24 juin : Mali - Mauritanie (21h00)

28 juin : Tunisie - Mali (15h30)

29 juin : Mauritanie - Angola (15h30)

2 juillet : Mauritanie - Tunisie (20h00)

2 juillet : Angola - Mali à 20h00 (Ismaïlia)

Groupe F (Ismaïlia) :

25 juin : Cameroun - Guinée Bissau (18h00)

25 juin : Ghana - Bénin (21h00)

29 juin : Cameroun - Ghana (18h00)

29 juin : Bénin - Guinée Bissau (21h00)

2 juillet : Bénin - Cameroun (17h00)

2 juillet : Guinée Bissau - Ghana à 17h00 (Suez)

1/8es de finale : 5, 6, 7, 8 juillet

1/4 de finale : 10, 11 juillet

1/2 finale : 14 juillet

Match pour la 3e place : 17 juillet

Finale : 19 juillet.