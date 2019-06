13ème congrès de l’UGTA : le renouveau à la direction de la Centrale syndicale sans Sidi Said

La salle Abdelatif Rahal du palais des congrès vibrera ce vendredi au rythme des travaux du 13e congrès de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) dont l'ordre du jour prévoit l'élection de la nouvelle direction de la Centrale syndicale.

Quelque 800 délégués, venant des 48 wilayas prennent part, deux jours durant, aux assises organisées sous le slogan "justice sociale-paix-solidarité", et qui sera sanctionné par une série de recommandations et de résolutions qui feront office de feuille de route pour l'activité de l'union pour le prochain mandat, a-t-on annoncé.

Le congrès se tient dans une conjoncture où l’on invite le controversé SG à partir. Ce dernier a pris la décision et la promesse de ne pas briguer un énième mandat à la tête du secrétariat national pour faire émergé une nouvelle direction à la tête du plus puissant syndicat du pays.

Il y a à noter le boycott de quatre wilayas en protestation à la tenue, en marge des préparatifs, de conclaves par le SG sortant afin, dit-on, de court-circuiter un congrès qui se préparait déjà à l’ombre du hirak et au rythme de manifestation anti-Sidi Said.

Dans une déclaration à l'APS, le Secrétaire national chargé des relations publiques à l'union, Ahmed Guetiche a précisé, jeudi, que 800 délégués de différentes wilayas, dont les responsables de près de 30 fédérations de différents secteurs professionnels participeront aux travaux de ce congrès de deux jours qui verra l'élection de la nouvelle direction de l'union et l'évaluation du travail accompli par l'union.

Les congressistes s'attèleront sur "l'étude des principales questions enregistrées entre les 12e et 13e mandats pour "relever les points forts et faibles des activités de l'union".

Les préparatifs du 13 congrès de l'union ont débuté en avril dernier à travers la tenue de congrès régionaux des wilayas de l'Est, du sud, de l'ouest et du centre pour examiner le projet préliminaire relatif aux textes juridiques, notamment les statuts et le règlement intérieur de l'union pour le soumettre au congrès pour débat, enrichissement et adoption.

Sidi Saïd appelle les travailleurs à l'union pour consacrer la stabilité et la justice sociale

Le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd a, lors d'une allocution prononcé à l'ouverture du 13ème congrès, à l'union de tous les travailleurs et des syndicalistes pour la préservation de la stabilité et la consécration de l'équité et la justice sociale.

Sidi Saïd a indiqué que "notre devoir a toujours été clair: organiser les énergies en luttant en vue d'avoir l'équité et le progrès", ajoutant que "nous sommes les soldats de la stabilité sociale".

Pour lui, tous les travailleurs ont leur place au sein de l'UGTA et doivent la préserver avec une nouvelle ère de "la conviction et de la confiance" qui soient un socle pour l'action "syndicale solidaire, de la justice sociale et l'équité, dans la sérénité pour la stabilité de notre cher pays".

Il a relevé que l'UGTA est une "forteresse d'effort, de sacrifice et de dévouement", soulignant que l'action syndicale doit exprimer des stratégies "claires, réalisables et compréhensible", inscrivant ainsi le développement humain et durable comme un axe "permanent".

M. Sidi Saïd a appelé à l'union de tous les travailleurs et des syndicalistes, observant que l'action syndicale demande une union "sincère et fraternelle, non point celle que l'on proclame mais celle que l'on pratique".

Par ailleurs, il salué le mouvement citoyen "imprégné de patriotisme et de civisme qui ont caractérisé les marches citoyennes exprimant ainsi légitimement une grande ambition pour une nouvelle ère pour notre pays".

"Cette exemplarité d'expression populaire pacifique a déjà marqué et marquera l'histoire contemporaine", a-t-il soutenu.

Les travaux du 13ème congrès de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) ont débuté vendredi à Alger en vue de l'élection de la nouvelle direction de la centrale syndicale.

M. Sidi Saïd a indiqué, dans ce sillage, que pour "initier le processus de changement, je déclare solennellement que je ne suis pas candidat au poste de secrétaire général de l'UGTA".

Il a également indiqué que les assises de ce congrès se tenaient en toute "légalité", avec la participation de congressistes du tout le territoire national. Des articles de presse ont fait état notamment de la non obtention de l'autorisation par l'UGTA pour la tenue de ce 13ème congrès.

Le mandat actuel prendra fin le 10 janvier 2020, toutefois le secrétariat national a décidé d'avancer la date de l'organisation du 13e congrès de l'UGTA", en marge d'une précédente réunion de coordination regroupant les membres du comité exécutif national de l'UGTA.