Discipline : Arama et Mellal suspendus 2 ans, 3 points défalqués pour le CSC et la JSK

Les présidents du CS Constantine, Tarek Arama, et de la JS Kabylie, Cherif Mellal, sont suspendus pour un période de deux ans, fermes, de toute fonction officielle et/ou activités en relation avec le football. La sentence est tombée jeudi soir sur le site officiel de la Ligue de football professionnel (LFP).

Outre la suspension de 2 ans, la commission de discipline de la LFP a proposé une radiation à vie de toutes compétitions ou activités sportives pour les deux responsables. La dite commission a décidé également de défalquer trois points aux deux équipes appliquée la saison prochaine.

Pour rappel, ces sanctions font suite aux déclarations aux médias des présidents du CS Constantine et de la JS Kabylie à l'issue de la dernière journée de la saison 2018-2019.

La JSK va introduire un recours

La direction des Canaris n’a pas tardé pour réagir à la sanction infligée par la LFP. Ainsi la JSK va présenter des recours devant la Fédération algérienne de football (FAF), le tribunal algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS) et le tribunal arbitral du sport (TAS).

"Nous allons saisir la commission fédérale de la Fédération algérienne de football (FAF) ainsi que le tribunal administratif sportif (TAS)" a indiqué Mellal lors d’un point de presse organisé jeudi. "Il y a une volonté de casser, non pas Cherif Mellal, mais la JSK et cela est grave, car, la JSK est une ligne rouge", a-t-il poursuivi en réaffirmant sa "détermination à se défendre contre sa sanction et combattre ce fléau de la corruption qui gangrène le football national".

De son côté, maitre Soufiane Dekkal, l’un des avocats de la JSK a indiqué, à l’APS, que "toutes les démarches légales sont d’ores et déjà prévues pour un recours devant les instances habilitées dès dimanche" en qualifiant d'"illogique et inadmissible juridiquement d'infliger la même sanction à la victime et à l'accusé" en dénonçant "une double peine" qui frappe la formation kabyle.

Concernant l'article 119 des statuts de la FAF sur lequel s'est appuyée la LNF pour statuer dans cette affaire, Me Dekkal a soutenu qu'il est "nul et non avenu", car n'ayant jamais été adopté en assemblée générale de l'instance sportive.

"C'est tout juste un article rédigé mais jamais adopté. Pour être applicable, tout article doit être soumis, adopté et notifié à l'ensemble des club, ce qui n'est pas le cas de cet article" a-t-il expliqué en annonçant la détermination du club à "mener la bataille juridique jusqu'au bout".