Des narcotrafiquants interceptés dans l'Ouest et le Centre du pays et une quantité de kif traité saisis

Neuf (09) narcotrafiquants en possession de (41) kilogrammes de kif traité ont été interceptés, jeudi dans l'Ouest et le Centre du pays, par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), tandis que (61) kilogrammes ont été saisis à Tlemcen par des Garde-côtes, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des Garde-côtes ont saisi, le 20 juin 2019 à El Ghazaouet, wilaya de Tlemcen/2eRM, (61) kilogrammes de kif traité, alors que des détachements de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté neuf (09) narcotrafiquants en possession de (41) kilogrammes de kif traité lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen, Oran/2eRM, Bouira et Aïn Defla/1èreRM", précise la même source.

"Par ailleurs, un détachement de l’ANP a arrêté, à Tamanrasset / 6eRM, neuf (09) orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, huit (08) groupes électrogènes et sept (07) marteaux piqueurs, tandis que des Garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de (5882) litres de carburants à Souk Ahras, El-Tarf et Tébessa/5eRM", conclut le MDN.

Saisie de plus de 36 kg de kif traité à Saïda

Une quantité de 36,5 kilos de kif traité a été saisie à Saïda et un narcotrafiquant a été arrêté, a-t-on appris vendredi des services de la sûreté de wilaya.

La saisie a été opérée suite à des informations parvenues au service de la BMPJ signalant les activités douteuses d’un individu qui a transformé son habitation en cours de construction à Aïn Taghat, dans la commune de Sidi Khaled, en lieu de stockage de drogue.

La fouille de la construction a permis la découverte de cette quantité de drogue.

Le mis en cause sera présenté la semaine prochaine devant le procureur de la République près tribunal de Saida.

Et saisie de six quintaux et 10 kg de drogue à Boumerdes

Six quintaux et 10 kg de drogue ont été saisis, jeudi soir, par les services opérationnels de la sûreté de wilaya de Boumerdes sur l'autoroute est-ouest dans la commune de Larbaatache (ouest du chef lieu de la wilaya), a indiqué vendredi une source de la sûreté de wilaya.

Dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité, les services opérationnels de la sûreté de wilaya ont saisi, jeudi soir, la quantité de drogue suscitée qui était à bord d'un camion sur l'autoroute est-ouest au niveau de la commune de Laarbaatache, a déclaré à l'APS le chargé de la cellule d'information de la sûreté de wilaya.

L'enquête sur cette affaire est toujours ouverte par les services de sûreté concernés, ajoute la même source.