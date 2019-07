Les cameras de surveillance seront généralisées à toutes les wilayas du pays

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a révélé samedi à partir de Blida, la généralisation programmée à l’avenir, du système de vidéo surveillance (ou cameras de surveillance) à toutes les wilayas du pays, en vue de préserver la sécurité des citoyens.

"Ce projet (de vidéo surveillance, ndlr), ayant profité à ses débuts à sept grandes wilayas du pays, sera généralisé à l’avenir à l’ensemble de wilayas", a indiqué le ministre, dans une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration d’un nombre de structures sécuritaires, en compagnie du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba.

Il a dévoilé, à ce propos, que des cameras de surveillance seront installés au niveau des boulevards et équipements publiques, "pour protéger le citoyen et non le surveiller" a-t-il relevé.

L’opportunité a donné lieu à la présentation, au ministre, d’un exposé sur l’état d’avancement du projet du centre de contrôle de Sidi Lekbir (Blida), dont la "mise en service est en attente d’une opération d’équipement", a-t-on indiqué sur place.

"Une fois opérationnelle, la structure sera est destinée à la sécurisation de l’ensemble des quartiers, rues et équipements publics de la wilaya", est-il signalé.

Sur un autre plan, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a plaidé pour la généralisation de l’équipement des stades de football du pays (anciens et nouveaux) en cameras de surveillance, en donnant la priorité, a-t-il dit, "aux grands stades, à l’instar de celui de Mustapha Tchaker, actuellement doté de 30 cameras de surveillance, outre ceux de Baraki et Tizi-Ouzou", a-t-il ajouté.

Selon M. Dahmoune, cette opération, entrant dans les prérogatives de la Direction générale de la sureté nationale "s'inscrit au titre des mesures préventives visant l’éradication du phénomène de la violence dans les stades. Un dossier bénéficiant de la plus grande attention de la part du Gouvernement ".