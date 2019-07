CAN 2019 – 8es de finale : le Nigéria en quarts, le Cameroun plie bagage

Le Nigéria s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) aux dépens du Cameroun (3-2), ce samedi à Alexandrie (Egypte).

Tenant du titre, le Cameroun quitte le tournoi prématurément. Les Lions indomptables ont été matés par le Nigéria dans un match au sommet qui a tenu toutes ses promesses.

Visiblement plus voraces, et bien mieux inspirés, les Super Eagles ont pris leur envole tôt dans cette partie en ouvrant le score à la 19e minute par Ighalo.

A toute chose malheur est bon, ce but a eu pour effet de réveiller des Camerounais amorphes jusque-là. En effet, les protégés de Seedorf ont repris du poil de la bête pour égaliser à la 41e minute par Bahoken avant de repasser devant juste avant le retour aux vestiaires grâce à Njie (44’).

La pause citron terminée, le Nigéria est revenu sur la pelouse plus motivé que jamais. Les camarades de Musa ont niveler le score à la 63e minute par le même Ighalo pour ensuite reprendre les commandes du match trois minutes plus tard grâce à Iwobi (66’).

Auteur d’un premier tour en demi-teinte, où il a fini second de la poule B (6 pts), le Nigéria signe par ce succès sa meilleure prestation dans cette 32e édition de la CAN et envoi un message fort et clair à tous les autres prétendants au sacre.

En quarts de finale, programmé le 10 juillet prochain, le Nigéria affrontera le gagnant du quatrième 8es de finale prévu ce soir (20h00 algériennes) entre l’Egypte, pays organisateur, et l’Afrique du Sud.

Les deux premiers quarts de finalistes ont pour noms : le Bénin et le Sénégal. Les Ecureuils ont créé la surprise en sortant le Maroc, aux penalties, alors que les Lions de la Teranga ont éliminé l’Ouganda (1-0). Ces deux équipes se rencontreront en quarts de finale le 10 juillet (17h00 algériennes) également au stade du 30 Juin du Caire.

De son côté, l’Algérie jouera son 8es de finale ce dimanche (21h00 algériennes) face à la Guinée.

Résultat du jour :

Nigeria – Cameroun 3 - 2

Déjà joué :

Ouganda – Sénégal 0 - 1

Maroc – Bénin 1 - 1 (TAB 1-4)

Reste à jouer :

Samedi 6 juillet :

Égypte – Afrique du Sud (20h00 au Caire)

Dimanche 7 juillet :

Madagascar – RD Congo (17h00 à Alexandrie)

Algérie – Guinée (20h00 au Caire)

Lundi 8 juillet :

Mali – Côte d'Ivoire (17h00 à Suez)

Ghana – Tunisie, (20h00 à Ismailia)