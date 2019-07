Zone de libre-échange africaine : l'Algérie annonce sa décision de ratifier l’accord

L'Algérie a annoncé dimanche à Niamey (Niger) sa décision de procéder à la ratification de l'accord relatif à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et que l'instrument y afférent sera déposé prochainement auprès du président de la Commission de l'Union africaine (UA), a annoncé le Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Intervenant lors des travaux du 12ème sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, le Premier ministre a précisé que cet acte "témoigne, une nouvelle fois, de l'engagement constant et indéfectible de l'Algérie au profit de l'Afrique et de la réalisation de ses grands chantiers".

Selon lui, ces assises sont "un moment historique qui consacre la détermination de l'Afrique à concrétiser son engagement de libéralisation du commerce et d'approfondissement de l'intégration africaine au service de tous les pays du continent, loin de toute marginalisation ou exclusion".

Il a ajouté qu'avec l'entrée en vigueur de la ZLECAF, "nos pays réalisent l'une des aspirations majeures de l'agenda 2063 qui vise à faire de l'Afrique un continent émergent et un acteur influent et efficace dans les échanges économiques et commerciaux mondiaux".

La ZLECAF est entrée en vigueur le 30 mai denier dans l'objectif de constituer un marché unique pour les biens et services au niveau du continent, basé sur la libre-circulation des activités et des investissements.

Le Premier ministre représente le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, à ce sommet extraordinaire. Il est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum ainsi que du ministre du Commerce, Saïd Djellab. APS