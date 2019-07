CAN 2019 – 8es de finale : Algérie – Guinée (3-0), les Verts sont en quarts de finale

Les Verts sont en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019). La sélection nationale de football a validé son ticket, ce dimanche au Caire (Egypte), après avoir pris le meilleur sur son homologue guinéenne (3-0).

Doucement et sûrement, l’Algérie poursuit son petit bonhomme de chemin dans cette CAN, la 32e du nom. Les Verts alignent leur 4e succès de suite dans ce tournoi en s’imposant avec l’art et la manière.

On ne change pas une équipe qui gagne

Pour cette nouvelle sortie, Djamel Belmadi a appliqué, à la lettre, l’adage qui dit « on ne change pas une équipe qui gagne ». En effet, le coach national a reconduit le même onze de départ qui a disputé les deux premières rencontres jouées, respectivement, face au Kenya (2-0), au Sénégal (1-0).

Un choix, somme toute logique, qui s’est avéré payant car les camarades de Benlameri ont survolé ce 8e de finale.

A l’image de leur dernière rencontre, gagnée face à la Tanzanie (3-0), le Club Algérie a pris les choses en main d’entrée de jeu. Les Fennecs ont pressé haut leur adversaire du jour afin de prendre le dessus très tôt dans ce match.

One, Two, Three, viva l'Algérie

Après quelques tentatives infructueuses, Belaili (24’) a réussi à trouver la faille dans la défense guinéenne. S’appuyant sur Bounedjah, sur un énième dédoublement, le milieu de terrain de l’ES Tunis (Tunisie) est parvenu à battre le portier Koné d’une belle frappe logée dans le petit filet.

Les Guinéens ont essayé de revenir dans la partie en quête d’égalisation, sans succès. La défense algérienne, qui n’a encaissé aucun but depuis le début de la compétition, a réussi à annihiler les rares tentatives du Sily national.

En seconde période, le Onze d’Algérie a confirmé sa domination en scorant deux nouvelles réalisations. La première est intervenue à la 57e minute par l’entremise de Mahrez. Le champion d’Angleterre avec Manchester City a profité d’une passe en cloche, millimétrée, de Bennacer pour éliminer son vis-à-vis, dans un premier temps, et ensuite ajuster le gardien guinéen d’une superbe frappe du gauche.

Le troisième but de l’Algérie est l’œuvre de Ounas. Incorporé à la 77e minute, le Napolitain a clôturé le festival offensif à la 82e minute. Meilleur buteur algérien, avec 3 réalisations, le porteur du n°12 a été à la conclusion d’une superbe contre attaque, à une touche de balle, orchestrée par Mahrez et poursuivie par Atal.

A noter enfin que la facture aurait pu être plus salée si les Algériens n’avaient pas usé et abusé des passes en profondeur et s’il y avait plus d’application dans la dernière passe. Cepeandant, cela ne remet pas en cause le rendu final de l’équipe qui a présenté une très bonne copie.

Le Mali ou la Côte d’Ivoire

L’Algérie rejoint en quart de finale le Bénin, le Sénégal, le Nigéria, l’Afrique du Sud et Madagascar, la belle surprise de la CAN. L’identité des deux derniers quarts de finalistes sera connue ce lundi après le déroulement des deux derniers 8es de finale: Ghana – Tunisie et Mali – Côte d’Ivoire.

Les protégés de Belmadi suivront de très prêt le choc, Mali – Côte d’Ivoire, car le vainqueur de ce match au sommet sera le futur adversaire des Verts le 11 juillet prochain à 17h00 (algériennes).