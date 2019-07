Près de 2.000 hectares de végétation détruits par 367 foyers d’incendies enregistrés depuis le 1er juin

La Direction générale des forêts (DGF) a recensé, du 1er juin au 7 juillet, 367 foyers d’incendies qui ont détruit une superficie de 1970 hectares de couvert végétal.

« Une moyenne de 10 foyers d’incendies et 5,5 hectares de pertes par foyer » sont déplorés chaque jour, relève le Chef du bureau de la prévention à DGF, Rachid Benabdellah, au micro d’Ahcene Chemache de la radio Chaine 3.

Selon le responsable de la DGF, « Ain Defla, Médéa et Tissemsilt » sont les wilayas les plus touchées par ces incendies, dus, selon lui, à la canicule qui sévit dans le pays et à l’imprudence humaine.