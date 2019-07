Diplomatie : contacts coupés entre Trump et l'ambassadeur britannique

Le président Américain, Donald Trump, a pris la mouche. Il a décidé, lundi, de ne plus avoir de contact avec l'ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, Kim Darroch, après que celui-ci ait publié des câbles dans lesquels il met en cause les capacités du chef de la Maison blanche.

« Je ne connais pas l'ambassadeur, il n'est ni aimé ni bien vu aux Etats-Unis. Nous n'aurons plus de contacts avec lui », a tweeté Trump, deux jours après la publication par le ‘’Mail on Sunday’’ de rapports dans lesquels le diplomate Britannique affirme notamment que le président Américain est « instable et incompétent ».

Le gouvernement de Theresa May a exprimé, lundi, son « plein soutien » à son ambassadeur à Washington

« Sir Kim Darroch a toujours le plein soutien de la Première ministre », a déclaré un porte-parole officiel à Londres, après la publication dans la presse de câbles diplomatiques de l'ambassadeur Britannique critiquant sévèrement Donald Trump.