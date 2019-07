Accusé de corruption immobilière, le président de l’ES Sétif, Hassan Hamar placé en détention provisoire

L’ancien président du club de football ES Sétif, Hassan Hamar a été placé dimanche soir en détention provisoire dans une affaire de corruption et fraude sur le foncier de la coopérative immobilière Oum El Hayat, rapporte l’APS qui cite une source du tribunal de Sétif.

La même source a précisé que le secrétaire général de la même coopérative immobilière a été placé également en détention provisoire alors que deux autres inculpés dans la même affaire ont été placés sous contrôle judiciaire.

L’ancien président de l’ES Sétif, arrêté samedi soir par les services de sûreté de la wilaya est poursuivie dans l’affaire de la coopérative immobilière Oum El Hayat, créée en 1999, qui avait acquis deux terrains divisés en 84 lots de 400 m2 chacun et 64 lots de 200 m2 chacun et dont la superficie des lots a été par la suite réduite à 150 m2 et le nombre des bénéficiaires de la coopérative a augmenté à plus de 300, selon les déclarations des personnes-victimes dans cette affaire.

M. Hamar avait tenté en 2014 ‘‘de se soustraire de toute responsabilité en remettant la présidence de la coopérative à une autre personne’’, selon la même source.

Pour rappel, la chambre d’accusation de la cour de justice de Sétif a confirmé le 12 juin passé par contumace la décision du tribunal de Sétif condamnant en novembre 2017 Hassan Hamar à 5 ans de prison ferme pour "escroquerie" et "dilapidation de deniers d’un établissement privé".