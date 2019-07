Le chef de l'Etat examine avec M. Bedoui les mesures envisagées pour accompagner le dialogue inclusif

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé, mardi, avec le Premier ministre, Noureddine Bedoui, à l'examen des mesures envisagées en vue d'accompagner le processus du dialogue inclusif pour répondre aux préoccupations relatives à l'organisation de l'élection présidentielle, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'examen de ces mesures est intervenu lors de l'audience accordée par le chef de l'Etat au Premier ministre dans le cadre du suivi du travail du gouvernement et lors de laquelle M. Bedoui lui a présenté un exposé sur la situation au plan politique, économique et social du pays, précise la même source.

A cette occasion, "il a été procédé, en particulier, à l'évaluation de la situation politique à la lumière de l'approche déclinée par le chef de l'Etat dans son discours prononcé à la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse", ajoute le communiqué, précisant qu'il a été, en outre, procédé à "l'examen des mesures que l'Etat envisage de prendre en vue d'accompagner le processus de dialogue inclusif qui vise

à répondre aux préoccupations relatives à l'organisation des élections présidentielles".

Lors de cette rencontre, le Premier ministre a présenté "les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du renforcement des équilibres budgétaires et financiers de l'Etat ainsi que les propositions en vue de la limitation du recours au financement non conventionnel et la réalisation de possibles économies dans le budget afin de réduire le déficit".

Au plan social, le Premier ministre a fait un exposé sur "les mesures prises par le gouvernement en direction des citoyens et notamment les jeunes à travers le renforcement des dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes ainsi qu'en matière de logement social".

Abordant l'avènement de la saison estivale, le Premier ministre a évoqué "les dispositions prises en matière de renforcement des capacités de la Protection civile et de la direction des forêts".

Evoquant la participation de l'équipe nationale de football à la coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se déroule en Egypte, le Premier ministre a présenté un exposé sur "les mesures prises en vue de faciliter les conditions de déplacement de nos concitoyens en Egypte pour soutenir notre équipe nationale lors de ses prochaines rencontres".

Le chef de l'Etat "qui s'est félicité de l'excellente prestation de notre vaillante équipe nationale et des résultats qu'elle a enregistrés, a saisi cette opportunité pour exprimer ses félicitations et ses encouragements aux joueurs et au staff technique qui se sont montrés à la hauteur des espérances du peuple algérien, qui n'a pas cessé, de son côté, de manifester sa satisfaction et sa joie quant à la qualité des performances de notre équipe et de ses résultats probants", note la même source.

Sur un autre plan, M. Bedoui a présenté au chef de l'Etat un exposé sur "le déroulement et les résultats du 12ème sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est déroulé à Niamey (République du Niger) les 7 et 8 juillet 2019, où il représentait le chef de l'Etat, lequel sommet a amorcé la phase opérationnelle de la création de la Zone de libre échange du continent africain".

Dans ce cadre, le chef de l'Etat a souligné "la nécessité pour notre pays de poursuivre et approfondir la démarche de principe consistant à s'intégrer dans cette zone au vu du potentiel que recèle le continent africain en matière d'échange, notamment à travers sa taille humaine et l'importance de son PIB, mais aussi parce que l'Afrique constitue la profondeur naturelle de notre pays".

Le chef de l'Etat a, enfin, instruit le gouvernement de "poursuivre les efforts engagés en vue de préparer notre appareil économique et financier à l'effet d'accompagner cette démarche stratégique d'intégration", conclut le communiqué de la Présidence de la République.

